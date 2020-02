Duque de Caxias realiza limpeza e desobstrução de bueiros para combater enchentes

Duque de Caxias - As chuvas dos últimos dias em Duque de Caxias afetaram vários bairros, causaram alagamentos e transtornos à população. Ciente dos problemas causados pelos temporais, a Secretaria Municipal de Obras está trabalhando com equipes de desobstrução de ralos e bueiros em todos os distritos e na limpeza e desassoreamento de canais no segundo distrito.

Duque de Caxias realiza limpeza de canais para combater enchentes - Leonardo Pereira/SMO Homens e máquinas da prefeitura estão trabalhando há vários dias na limpeza dos canais Divisa, no bairro Ana Clara, e Farias, no trecho que corta o bairro Vila Urussaí. As regiões mais afetadas, segundo os técnicos da Secretaria de Obras, são bairros e localidades que contam com coleta de lixo domiciliar regular, mas os moradores insistem em colocar lixo nas ruas no dia anterior a passagem do caminhão coletor.

Duque de Caxias realiza limpeza de canais para combater enchentes - Leonardo Pereira/SMO



"Estamos atuando diariamente nos bairros onde há registro de problemas por causa da obstrução de bueiros e das redes de escoamento de águas pluviais. Retiramos grande quantidade de lixo dos sistemas de drenagem e das margens de canais e valões onde os moradores insistem em jogar detritos", disse o secretário de Obras, João Carlos Grilo. Mesmo causando problemas em algumas regiões, os transtornos causados pelas chuvas, dessa vez, foram menores em relação aos registrados nos últimos dez anos. Esse resultado positivo se dá devido ao programa de combate às enchentes que foi implantado em 2017 pelo prefeito Washington Reis. Graças a ele, nos últimos três anos, foram limpos e desassoreados mais de 200 quilômetros de rios, canais e valões.