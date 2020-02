Grande Rio recebe pré-estreia de filme sobre Joãozinho da Gomeia

Duque de Caxias - A Grande Rio receberá em seu último ensaio de quadra antes do desfile, nesta terça-feira, 11, a partir das 20 horas, a pré-estreia do curta-metragem “Joãosinho da Gomeia – o Rei do Candomblé”, de Janaína Oliveira e Rodrigo Dutra. O filme, estrelado por Átila Bezerra, tem a duração de aproximadamente 14 minutos e será exibido antes do início do ensaio de comunidade, com entrada gratuita.

Para o diretor e produtor da obra Rodrigo Dutra, é fundamental levar a película para ser assistida na agremiação, não só pelo fato de que a tricolor exaltará o famoso pai de santo em seu desfile de 2020, mas também porque a Baixada Fluminense é uma das localidades que sofre maior número de invasões a terreiros e casas de santo. Desta forma, veicular um filme em que se valoriza a cultura afro-brasileira é, para ele, propor resistência a qualquer tipo de discriminação.



A Grande Rio pede, ainda, que seus integrantes compareçam fantasiados ao seu último treino de terça-feira para que seja feita uma grande confraternização. A escola desfilará com 3.200 componentes em 30 alas, das quais somente duas são comerciais. A opção por ter quase a totalidade de fantasias distribuídas para a comunidade faz parte da intenção da agremiação de se aproximar cada vez mais de sua base. Para o diretor e produtor da obra Rodrigo Dutra, é fundamental levar a película para ser assistida na agremiação, não só pelo fato de que a tricolor exaltará o famoso pai de santo em seu desfile de 2020, mas também porque a Baixada Fluminense é uma das localidades que sofre maior número de invasões a terreiros e casas de santo. Desta forma, veicular um filme em que se valoriza a cultura afro-brasileira é, para ele, propor resistência a qualquer tipo de discriminação.A Grande Rio pede, ainda, que seus integrantes compareçam fantasiados ao seu último treino de terça-feira para que seja feita uma grande confraternização. A escola desfilará com 3.200 componentes em 30 alas, das quais somente duas são comerciais. A opção por ter quase a totalidade de fantasias distribuídas para a comunidade faz parte da intenção da agremiação de se aproximar cada vez mais de sua base.

“A Grande Rio vem fazendo um reencontro muito bonito com seu componente e com a cidade de Caxias. Iremos mostrar na Avenida que nossa maior força é o caxiense apaixonado pela escola, que está conosco durante todo o ano e tem orgulho de sua escola de coração”, afirma o Diretor de Carnaval, Thiago Monteiro.