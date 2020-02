Caxias Shopping realiza baile carnavalesco gratuito

Duque de Caxias - O clima da folia vai dar o tom do tradicional Baile Caxias Shopping que acontece nesta segunda-feira, dia 10. O público vai dançar e se divertir ao som de um repertório variado de marchinhas, sambas e sucessos com arranjos carnavalescos. Quem quiser, pode ir fantasiado ou com algum adereço de carnaval. O importante é ter animação e vontade de dançar. E para que ninguém fique parado, dançarinos profissionais participam para animar os foliões e acompanhar quem não tem par. O Baile será realizado das 17h às 21h.



O Baile é aberto para todas as idades e faz parte da programação carnavalesca especial de fevereiro que o Caxias Shopping preparou esse ano. Entre as atrações para os clientes haverá Shows de Samba, nos dias 14 e 21, Bailinho Pre-Carnavalesco dias 15 e 16, e Bailinhos de Carnaval para a garotada e toda a família nos dias 22, 23 e 24. E o melhor, tudo gratuito.



SERVIÇO: Baile Caxias Shopping

Data: dia 10 de fevereiro (segunda-feira)

Horário: das 17h às 21h

Endereço: Praça de Alimentação do Caxias Shopping. Rodovia Washington Luiz, 2895. Duque de Caxias. RJ.

Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp: (21) 9-9305-3611

Evento Gratuito