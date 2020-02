Fundec moderniza sistema de diário de classe e oferece treinamento para servidores

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais), iniciou na última semana o treinamento do novo diário eletrônico para servidores administrativos. O diário eletrônico foi implantado com o objetivo de trazer economia aos cofres da Fundação, reduzindo o uso de folhas em impressora, toner e também otimizar o tempo dos servidores.



O Diretor de Ciência, Tecnologia e Ensino profissionalizante da Fundação, Tiago Farias, explica de onde partiu a iniciativa:

"Detectamos um gasto muito grande com folhas de papel A4, o diário de classe era feito manualmente e qualquer erro de preenchimento nos obrigava a refazer todo o trabalho, gerando custos e fadiga aos servidores. Foi pensando nestas questões, e colocando em prática uma determinação do presidente Joílson Cardoso, que desenvolvemos esse sistema", afirmou.



Outro ponto importante no treinamento é a dinâmica no acompanhamento dos alunos da fundação, desde o momento que fazem as inscrições, passando pela matrícula, frequência, notas e todo o conteúdo programático. A conservação do meio ambiente também foi um fator predominantemente para a implantação imediata do sistema. Centenas de cadernetas impressas correspondem também a um grande número de árvores derrubadas. Ao optar pelo sistema eletrônico, a fundação passa a fazer sua parte em contribuir com a natureza, optando por sua não degradação pelo uso excessivo de papéis.



Em 2019, o novo sistema já havia sido implantado, com êxito, como projeto piloto em três centros de ensino, Fundec Gramacho, Fundec Tamoio (Xerém) e Polo de Música Jornalista Ricardo Eugênio Boechat (Laureano). Com o resultado positivo, em 2020 será desenvolvido em todos os Centros de Ensino da Fundação.



O Presidente da Fundec, professor Joílson Cardoso, reforçou o discurso ecológico da fundação e pontuou outras prioridades:

"Há anos que o diário do professor não sofre inovação tecnológica. É comum os professores usarem o velho e arcaico diário impresso em papel. Essa modernização trará economia de papel, consequentemente financeira, conservação do meio ambiente, elimina riscos de perdas e esquecimentos, além de ser um registro simples e rápido, com anotações claras e objetivas. Esta é a nova fase da Fundec", concluiu Joílson.