Futuro das concessões de rodovias é discutido em Duque de Caxias

Duque de Caxias - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, e o presidente da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), Arthur Lima, se reuniram em Duque de Caxias para tratar de assuntos referentes às concessões das principais rodovias estaduais e federais que cortam o Estado do Rio de Janeiro, além da retirada do pedágio no município de Magé. Estiveram presentes deputados e prefeitos dos principais municípios envolvidos.

Futuro de concessão de rodovias é discutido em Duque de Caxias - Divulgação



Na pauta, a discussão sobre as novas concessões que entrarão em vigor e sobre aquelas que serão renovadas, além de questões referentes às praças de pedágio das rodovias, incluindo análise das tarifas cobradas, possíveis transferências e deslocamentos. Um dos objetivos da reunião foi tratar sobre os investimentos que serão feitos em infraestrutura no país.



Para o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, "foi uma honra muito grande ter recebido o convite para construirmos juntos essa audiência pública. Quero cumprimentar o prefeito Washington Reis por nos proporcionar este momento de debate. Estamos em um processo de consulta que é para isso mesmo, para que as contribuições apareçam. Sempre há espaço para aperfeiçoamento. Várias sugestões apresentadas nesse período já foram incorporadas. É uma oportunidade de ouro mostrar o que vai acontecer no Estado do Rio de Janeiro em termo de infraestrutura", explicou.

“A gente sabe quando tem uma oportunidade como esta e encontra um ministro com a experiência do senhor Tarcísio. É necessário juntar forças. E é isso o que viemos fazer aqui. Provocamos este encontro para que todos conheçam de perto este megaprograma de infraestrutura para as rodovias do Brasil. Estamos falando da ligar a Baixada até o Vale do Jequitinhonha", declarou Reis.



Foram abordadas as dificuldades enfrentadas pelos caminhoneiros que circulam pelas rodovias e os prejuízos que algumas cidades estão enfrentando com a falta de oportunidades de empregos nessas regiões. Entre as principais vias analisadas no encontro estão rodovias fundamentais para o Estado, como o Arco Metropolitano, a BR 040 - Washington Luís, a BR 101 - Niterói-Manilha, a BR 493 - Manilha-Magé e a BR 116 - Presidente Dutra.