Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através do Núcleo de Educação em Urgência (NEUR) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192 DC), realizou o curso de Noções Básicas de Primeiros Socorros para professores e funcionários da Educação Básica. O curso foi ministrado pela equipe do NEUR/SAMU 192-DC, formada pela coordenadora enfermeira Claudia Fidelis Basilio, e pelo instrutor técnico de enfermagem, Adriano Valença. A ação contou ainda com a participação do instrutor convidado, enfermeiro Alan Araújo.

Duque de Caxias realiza curso de primeiros socorros para profissionais da Educação Básica - Divulgação

Realizado em duas etapas, o curso apresenta uma abordagem dos aspectos teóricos com os seguintes tópicos: definição de Primeiros Socorros, Crise Convulsiva, Manobra de Heimlich, Hemorragias, Queimaduras, Afogamento e Suporte Básico de Vida. A segunda etapa tem foco na demonstração prática, utilizando manequins para simulação de situações reais. Os participantes, seguindo orientação prévia dos instrutores, são orientados a identificar, agir preventivamente e atender adequadamente a vítima em situações de urgências e emergências, até a chegada do socorro especializado.

A formação atende a lei nº 13.722/2018 (Lei Lucas), que determina que instituições públicas e privadas da educação básica capacitem professores e funcionários para prestar primeiros socorros. Ao final do curso, os alunos receberam certificado de capacitação.