Duque de Caxias entra em estágio de atenção por causa da chuva

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Subsecretaria Municipal de Defesa Civil, informou que o município entrou em estágio de atenção, às 15h40, desta segunda-feira, 10, devido aos núcleos de chuva com intensidade forte/muito forte sobre o estado do Rio de Janeiro. Até o momento, não há registro de ocorrência com gravidade.

Moradores relatam alagamento em Duque de Caxias - Reprodução Twitter

A população deve ficar atenta e evitar as vias com pontos de alagamentos, registrados nos seguintes locais: Praça Humaitá, Jardim 25 de Agosto, Parque Duque, Gramacho, Centro, Rua Vicente Celestino (antiga Rua 2), Jardim Primavera, Jardim Leal e Olavo Bilac. Nas redes sociais, moradores já relatam bolsões d'água em diversos pontos do município.

Em caso de emergência, os moradores devem solicitar atendimento através dos telefones 193 (Corpo de Bombeiros), 199 e 08000 230 199 (Defesa Civil). As equipes estão de prontidão.