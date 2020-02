Grupo Alucina faz show pré-carnavalesco gratuito no Caxias Shopping

Duque de Caxias - O Carnaval vai começar mais cedo no Caxias Shopping com o show que o Grupo Alucina fará nesta sexta-feira, dia 14, a partir das 19h30. O samba dará o tom do repertório, com sucessos de grandes mestres do gênero musical, partido alto, samba de raiz, as composições dos artistas da atualidade que estão na boca do povo e, claro, os sambas de enredo de todos os carnavais. Um espetáculo para o público começar a sentir o gostinho da festa e cair na folia.

O show é gratuito e faz parte da programação carnavalesca que o Caxias Shopping promoverá em fevereiro com Shows, Blocos e Bailinhos para toda a família.



SERVIÇO: Show Pré-Carnavalesco com Grupo Alucina no Caxias Shopping

Data: 14 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação do Caxias Shopping.

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895. Duque de Caxias. RJ.

Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp (21) 99305-3611.

Evento Gratuito