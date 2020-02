Duque de Caxias conclui mais uma etapa da construção do Viaduto do Gramacho

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras de Duque de Caxias concluiu esta semana mais uma etapa da montagem das estruturas do Viaduto do Gramacho, que vai desafogar o trânsito na Avenida Leonel de Moura Brizola e facilitar o acesso de veículos à Rodovia Washington Luiz. Foram içadas e montadas as vigas e pré-lajes dos vãos 8 e 9. O viaduto sobre a linha férrea terá 320,7 m de extensão e 10,5 m de largura em mão dupla.

Caxias conclui mais uma etapa da construção do viaduto de Gramacho - Leonardo Pereira/SMO No projeto estão a revitalização da antiga Avenida Presidente Kennedy e da Avenida Teixeira Mendes onde, ao longo da via e junto à margem do Rio Sarapuí, está sendo construído um novo parque. No local, a Prefeitura vai construir ciclovia, quadra de vôlei de praia, campo de futebol, quadra de basquete, academia da terceira idade e playground, além de jardins, áreas de convivência e iluminação a LED para o lazer dos moradores da região.