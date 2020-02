Duque de Caxias promove seminário de reestruturação curricular

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias realizou nesta quarta-feira, 12, no auditório do Colégio Pedro ll, o 2º Seminário de Reestruturação Curricular da rede. O encontro teve o objetivo de debater as concepções curriculares a fim de que as escolas iniciem o processo de reformulação.



Durante o evento, foram ministradas palestras pelos professores doutores Malvina Tuttman e Marcelo Morcazel. Os docentes do município também tiveram a oportunidade de dialogar e retirar dúvidas com os professores redatores da proposta curricular.

“Destacamos a importância da participação efetiva de todos os sujeitos envolvidos na vida escolar da nossa cidade para que possamos produzir um documento plural e democrático”, explicou a subsecretária de Ensino Tatiana Várzea.



A professora reforçou que o currículo será construído de forma participativa.

“Estamos dialogando com todos os professores da rede. Nele, encontraremos o norteador do nosso trabalho. Ou seja, estamos elaborando um currículo que fale realmente da nossa realidade, da nossa história. Construindo assim um documento que valorize a pluralidade cultural”, finalizou.