Duque de Caxias realiza Dia D contra o sarampo neste sábado

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, promove no próximo sábado, 15, mais um DIA D contra o sarampo no município, das 9h às 17h. As doses estarão disponíveis para a faixa etária de 6 meses a 49 anos, com prioridade para crianças e jovens de 5 anos a 19 anos.

A campanha tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e atualizar a caderneta de vacinação, garantindo que esses grupos estejam com a imunização em dia. Para o Dia D, a Secretaria de Saúde e Defesa Civil de

Duque de Caxias vai disponibilizar a abertura dos postos de vacinação. O esquema vacinal contra o sarampo está previsto no Calendário Nacional de Imunização e é oferecido durante todo o ano na rede pública de saúde municipal para as faixas etárias recomendadas.

Os principais sintomas do sarampo são mal-estar geral, febre, tosse, coriza e manchas brancas na mucosa oral. A doença provoca conjuntivite e se caracteriza por apresentar manchas vermelhas que aparecem no rosto e se espalham por todo o corpo. O sarampo é uma doença que passa com facilidade de uma pessoa para a outra por meio da fala, tosse e espirro.



Veja a lista dos locais que estarão abertos para vacinação contra o sarampo neste sábado (15), das 9h às 17h:



* CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (R. General

Gurjão, s/nº – Centro)

* CRAESM – Centro de Referência de Atenção Especializada à Saúde da

Mulher (Rua 25 de Agosto, 1 – Xerém)



* UNIDADE PRÉ HOSPITALAR (UPH):

UPH Campos Elíseos (Av. Actura, nº 333 – Campos Elíseos)

UPH Pilar (Rua Carlos Alvear, s/nº – Pilar)

UPH Saracuruna (Av. Presidente Roosevelt, s/nº – Saracuruna)

UPH Parque Equitativa (Av. Automóvel Clube, s/nº - Parque Equitativa)

UPH Imbariê (Rua Santa Catarina, s/nº – Imbariê)

UPH Xerém(Rua Nóbrega Ribeiro, s/nº – Xerém)



* UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS):

UBS José Camilo dos Santos (Av. Vicente Celestino, 615 – Jardim

Primavera)

UBS José de Freitas (Praça José de Jesus, s/n – Vila Operária)

UBS Sarapuí (Av. Pelotas, s/n – Sarapuí)

UBS Antônio Granja (Rua General Moreira Sampaio, s/n – Parque

Fluminense)

UBS Alaíde Cunha (Rua Castro Alves, s/n – Copacabana)

UBS Edna Salles (Rua Paracatú, s/n – Jardim Gramacho)

UBS Barão do Amapá (Rua Andréa, s/n – Amapá)

UBS Calundu (Estrada do Calundu, bairro Nossa Senhora do Carmo -

Pantanal)



* UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF):

* Primeiro Distrito

- Jardim Gramacho (Avenida Pistóia, s/nº - Jardim Gramacho)

- Vila Leopoldina (Rua Castro Alves, s/n° - Copacabana - UBS Alayde

Cunha).

- Vila São Luiz (Av. Brasil, s/n° - Esquina c/ 14 de Julho – Vila São

Luiz)

- Beira Mar (Rua Francisco Alves, s/n° - Parque Beira Mar)

* Segundo Distrito

- Cangulo (Rua Padre Bartolomeu Fagundes, s/nº)

- Calundu (Estrada do Calundu, Nossa Senhora do Carmo - Pantanal)

- São Bento (Av. União, Lt 01, Qd 10 – São Bento)

- Pilar (Praça Wilma de Jesus - Pilar)

* Terceiro Distrito

- Parada Morabi (Av. Anhangá, s/n – Parada Morabi)

- Barro Branco (Av. Pedro Álvares Cabral, Lt 15 Qd01 – Jardim Barro

Branco)

- Nova Campinas (Rua Seis, s/n. - Nova Campinas)

- Parada Angélica (Rua Evaristo de Moraes, 187 – Parada Angélica)

- Vila Maria Helena e Codora (Rua Mario Feijó, s/n – Vila Maria Helena)

- Parque Eldorado (Rua Vanísia, nº 01 – Parque Eldorado)

- Taquara (Estrada Cachoeira das Dores, s/n° - Taquara)