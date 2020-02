Período de matrículas para sorteados da Fundec vai até o dia 22 de fevereiro

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Fundec - Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais, deu início nesta segunda-feira, 17, à campanha de matrículas nos Centros de Ensinos espalhados pelos quatro distritos de Duque de Caxias.



Os candidatos sorteados no processo de seleção terão até o dia 22/02 para concluir o processo de matrículas.

Período de matrículas na Fundec vai até dia 22 de fevereiro - Divulgação

No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:• Original e cópia da carteira de identidade (RG)• Original e cópia do CPF do próprio aluno• Cópia do comprovante de residência• Comprovante de Escolaridade• Uma Foto 3x4• Comprovante de pré-requisito específico, quando exigido pelo edital, ou ter sido aprovado na prova de suficiência, nos termos Cap. VII - parágrafo 1° - alínea c.1, do edital.Caso o candidato não tenha sido sorteado, ainda poderá concorrer por uma vaga remanescente. Confira os requisitos e prazos no edital.Acesse o link: http://www.fundec.rj.gov.br/edital.php