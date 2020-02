Duque de Caxias continua obras do programa contra enchentes

Duque de Caxias - Em Duque de Caxias, o programa de prevenção de enchentes continua. No segundo distrito, no bairro de Saracuruna, há obras de macrodrenagem, expansão e urbanização do Canal Farias que está sendo canalizado em um trecho de mais de um quilômetro. Nesta terça-feira, 18, o local foi visitado pelo secretário municipal de Obras João Carlos Grilo, o subsecretário Valber Januário e sua equipe técnica.

Programa contra enchentes continua em Duque de Caxias - Leonardo Pereira/SMO Esta semana está sendo preparado mais um trecho do fundo do canal para colocação das galerias. João Carlos Grilo disse que com a canalização do trecho entre as ruas Coronel Silva Barros e Padre Marinho vai aumentar a capacidade de escoamento das águas, acelerando a drenagem nos dias de chuva forte.

“Está sendo criada uma rede dupla de escoamento, com galeria pré-moldada em concreto armado com peças medindo 4m x 3m x 1m e espessura de 20 centímetros”, informou Grilo.