Colocação de vigas do viaduto do Gramacho vai alterar o trânsito em Caxias

Duque de Caxias - A colocação de vigas e lajes do terceiro vão do viaduto que está sendo construído pela Prefeitura de Duque de Caxias, no bairro Gramacho, vai alterar o trânsito na Avenida Governador Leonel Brizola, no período das 8h às 17h, nos próximas dias 27, 28 e 29 de fevereiro. O serviço é necessário para que a Prefeitura possa dar continuidade à obra que vai facilitar o acesso à Rodovia Washington Luiz pelo bairro Sarapuí e ao Gramacho, no sentido contrário.



A operação será feita pela Prefeitura e as alterações, que incluem interdições temporárias de vias de circulação de veículos, foram definidas esta semana por técnicos da Secretaria Municipal de Obras e do Departamento de Trânsito do município. Também serão mobilizados agentes de trânsito e viaturas da Guarda Municipal, além de equipe técnica da SMO. Também será lançada uma travessa do pilar número cinco (P5).

No bairro Sarapuí, a Avenida Teixeira Mendes vai ganhar também um lindo projeto de urbanização. O parque terá ciclovia, quadra de vôlei de praia, campo de futebol, quadra de basquete, academia da terceira idade, playground e iluminação à LED, além de jardins e áreas de convivência, entre outros atrativos para os moradores da região.



INTERDIÇÕES:



- Durante os períodos de içamento das peças de concreto a passagem de nível sobre a linha férrea poderá ser fechada. Se não houver risco para os motoristas a circulação de veículos poderá ser liberada;

- O trânsito será bloqueado nos dois sentidos da Avenida Governador Leonel de Moura Brizola durante os içamentos. A entrada para os bairros Vila São José e Pantanal estará liberada;

- Quem vier pelo bairro Sarapuí em direção ao centro de Duque de Caxias poderá optar pela Avenida General Rondon, paralela à linha férrea, ou retornar e passar pela Rodovia Washington Luiz.

A parte aérea do novo viaduto terá 320 m de extensão. Para realização dessa obra foi necessária a remoção de famílias que residiam às margens do Rio Sarapuí, que foram transferidas para três condomínios no bairro São Bento. Também foi necessária a desapropriação de alguns imóveis do local.