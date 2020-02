Duque de Caxias - O prefeito Washington Reis e a diretoria da Assecampe (Associação das Empresas de Campos Elíseos) reuniram-se nesta quarta-feira, 19, na sede da instituição. O objetivo do encontro é manter contato permanente com as autoridades da cidade a fim de realizar parcerias e assegurar o pleno desenvolvimento do município.



De acordo com o diretor da Assecampe, Jorge Rezende Soares, a associação tem como missão executar ações estruturadas e planejadas que contribuam para o desenvolvimento sustentável. Rezende complementou sua fala esclarecendo que é necessário oferecer às comunidades do entorno do complexo petroquímico de Campos Elíseos soluções que visem a melhoria da segurança, capacitação, empregabilidade e infraestrutura.

Washington Reis se reúne com diretores da Assecampe - Divulgação

“O prefeito Washington Reis sempre nos prestigia e preocupa-se com o bem-estar dos cidadãos”, disse Jorge.



Durante a reunião, o prefeito de Duque de Caxias explicou que não mede esforços no sentido de buscar junto aos deputados federais e ao presidente da República a realização de parcerias com o município.

“É necessário assegurar, através de ações efetivas, o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade”, contou Reis.