Borracheiro que sofreu acidente em Santa Catarina é avaliado no Hospital do Olho de Caxias

Duque de Caxias - Uma cena comum pelas estradas do Brasil: um caminhão tanque está estacionado numa borracharia às margens da BR-101, no município de Guaruva (SC), para consertar um pneu furado. Ângelo Keiser, de 46 anos, é um borracheiro experiente, com mais de 20 anos de profissão. Ele se aproxima do veículo para reinstalar o pneu. De repente, uma explosão. Com o impacto, Ângelo foi arremessado e caiu a três metros, desacordado.

Washington Reis encontrou com o paciente no Hospital do Olho - Divulgação



Acompanhado de sua esposa, Gisele Becker, o borracheiro Ângelo foi logo encaminhado para uma avaliação pela equipe do oftalmologista e diretor do Hospital do Olho, Dr. Daniel Puertas. Mesmo depois de ser medicado e liberado do hospital onde foi socorrido, em Guaruva (SC), Ângelo conta que teve muito medo de perder a visão, pela gravidade dos ferimentos. Após a avaliação dos oftalmologistas a notícia não poderia ter sido melhor: Ângelo não vai perder a visão. O laudo inicial de que o problema seria irreversível foi descartado pela equipe de oftalmologistas da unidade municipal. Ângelo passará por tratamento e passará a usar óculos. O vídeo que reproduz o momento do acidente sofrido por Ângelo Keiser ganhou as redes sociais e foi parar no Fantástico, a revista jornalística da Rede Globo. As imagens chocantes sensibilizaram o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, que, com a ajuda de amigos, providenciou a vinda de Ângelo ao Rio de Janeiro para ser avaliado pela equipe de profissionais do Hospital do Olho Julio Cândido de Brito, unidade especializada em oftalmologia no município.Acompanhado de sua esposa, Gisele Becker, o borracheiro Ângelo foi logo encaminhado para uma avaliação pela equipe do oftalmologista e diretor do Hospital do Olho, Dr. Daniel Puertas. Mesmo depois de ser medicado e liberado do hospital onde foi socorrido, em Guaruva (SC), Ângelo conta que teve muito medo de perder a visão, pela gravidade dos ferimentos. Após a avaliação dos oftalmologistas a notícia não poderia ter sido melhor: Ângelo não vai perder a visão. O laudo inicial de que o problema seria irreversível foi descartado pela equipe de oftalmologistas da unidade municipal. Ângelo passará por tratamento e passará a usar óculos.

Borracheiro de Santa Catarina recebe atendimento no Hospital do Olho de Duque de Caxias - Divulgação

“A determinação do prefeito Washington Reis era de que todo o esforço fosse feito para que o Ângelo não perdesse a visão. Graças a Deus deu tudo certo e o paciente vai voltar para sua terra natal já iniciando otratamento. Em pouco tempo de funcionamento, o Hospital do Olho já é uma unidade de referência, não só para o Estado, mas para o Brasil”, disse dr. Daniel Puertas.

“O nosso amigo Ângelo vai levar boas notícias de Duque de Caxias, depois de ter sobrevivido aquele grave acidente em Guaruva (SC). Quando vimos o vídeo do acidente e soubemos das dificuldades que estava tendo, tomamos a iniciativa de trazê-lo para ser examinado pelos melhores oftalmologistas. Ele volta pra sua terra natal com a certeza de que não está com a visão comprometida”, destacou Washington Reis.



Antes de seguir viagem de volta a Guaruva, o catarinense passou ainda por uma consulta no Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda, para avaliar se o acidente deixou outras sequelas. Após a consulta, mais uma boa notícia. O laudo médico indicou que não houve perda de audição.

“Eu e minha esposa estamos muito gratos por tudo que vocês fizeram por nós. Obrigado, prefeito Washington Reis. Obrigado a todos os médicos que me receberam com tanta atenção e carinho. Volto para Santa Catarina com boas notícias e uma ótima impressão. A Prefeitura de Duque de Caxias está de parabéns pelo aparato de saúde que oferece à população”, declarou emocionado.



O Hospital do Olho Julio Cândido de Brito funciona de segunda a domingo, a partir das 7h, e está localizado na Praça do Laureano, nº1.135, bairro Dr. Laureano, em Duque de Caxias.