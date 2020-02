Lixo atrapalha escoamento das águas em Duque de Caxias

Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias foi uma das cidades da Baixada Fluminense mais afetadas com as chuvas que ocorreram na Região Metropolitana nos últimos dias. Localizada abaixo do nível do mar, a cidade sofreu com alagamentos em várias localidades, causados principalmente pelo retorno das águas da Baía de Guanabara nos períodos de maré alta. Apesar das campanhas de conscientização da população, os moradores insistem em jogar lixo e detritos nos córregos e nas ruas nos dias que antecedem a passagem do caminhão coletor, regular, três vezes por semana em todos os bairros.

Campanha não impede ação de alguns moradores em jogar lixo na rua - Leonardo Pereira/SMO Iniciado em 2017, o programa de combate a enchentes da prefeitura já limpou e desassoreou mais de 200 quilômetros de rios, canais, córregos e valões. O trabalho da prefeitura, realizado pela secretaria municipal de Obras, também responsável pela desobstrução de bueiros e sistemas de escoamento de águas pluviais. É comum encontrar nos bueiros grande quantidade de detritos, como sacos plásticos e garrafas Pet, que dificultam a passagem das águas.