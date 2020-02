Caxias Shopping recebe show sertanejo gratuito nesta sexta-feira

Duque de Caxias - O cantor Ruan Cantelmo sobe ao palco do Caxias Shopping nesta sexta-feira, 28, para comandar a happy hour do projeto Shows de Sexta ao som do Sertanejo. No palco, Ruan interpretará os hits do gênero musical que prometem botar todo mundo para cantar e dançar. O público poderá conferir de perto o talento e a voz marcante do artista em clássicos do sertanejo e da sofrência que embalam multidões pelo Brasil afora. O evento é um ponto de encontro para quem quer curtir o início da noite ao som de boa música. O show é gratuito e começa às 19h30, na Praça de Alimentação.



SERVIÇO: Show de Ruan Cantelmo no Caxias Shopping

Data: 28 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação do Caxias Shopping.

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 - Duque de Caxias. RJ.

Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp (21) 99305-3611.

Evento Gratuito