Caxias desenvolve trabalho para crianças com síndrome associada à infecção do zika vírus

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, por meio da Coordenadoria de Educação Especial, iniciou um trabalho pioneiro no Estado do Rio de Janeiro voltado especificamente ao atendimento às crianças com síndrome congênita do zika vírus. Graças a uma ação efetiva, foram matriculadas na rede, este ano, 17 alunos com a referida síndrome, de 1 a 5 anos de idade, distribuídos em 15 unidades escolares. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a tendência é que esse número ainda aumente.

Duque de Caxias desenvolve trabalho inédito para atender crianças com síndrome associada à infecção pelo vírus da zika - Divulgação A síndrome congênita do Zika Vírus está relacionada à epidemia que se espalhou em algumas regiões do país, em 2015, quando mulheres grávidas foram infectadas pelo zika e os bebês desenvolveram a microcefalia e/ou a síndrome congênita. Segundo a coordenadora de Educação Especial da SME, Renata Vogas, a ideia de desenvolver o trabalho com este público alvo surgiu em 2017, quando tomou conhecimento de que em Duque de Caxias havia uma média de 35 casos notificados e mais de 100 em investigação, segundo dados apresentados pelo Ministério da Saúde.

Duque de Caxias desenvolve trabalho inédito para atender crianças com síndrome associada à infecção pelo vírus da zika - Divulgação

“Por ser uma síndrome nova, especialistas da área de saúde não imaginavam que esses bebês pudessem chegar à idade escolar. Diante disso, surgiu a nossa preocupação para saber onde estavam essas crianças que não se encontravam na escola. Começamos a fazer um levantamento minucioso, inclusive, com visita às residências, mediante cadastros apresentados pelas secretarias de Saúde e Assistência Social e Direitos Humanos. Fizemos reuniões com os professores e rodas de conversa com as famílias sobre a necessidade dessas crianças apresentarem um acompanhamento especializado na escola. Muitos pais não sabiam como agir e ficaram felizes com a nossa iniciativa”, contou a coordenadora.

Evolução

Diagnosticada com microcefalia, a pequena Yasmin Barbosa da Silva de Andrade, de 1 ano e 11 meses, é um dos exemplos de que a intervenção da SME tem dado certo. Por intermédio das equipes das coordenadorias de Educação Especial e Educação Infantil, ela foi matriculada, no final do ano passado, na Creche e Centro de Atendimento à Infância Caxiense (CCAIC), de Jardim Anhangá, por também apresentar baixo peso. De acordo com a mãe Aline Barbosa da Silva, o quadro da menina evoluiu consideravelmente desde que começaram as atividades na escola.

“No início, eu tive receio de deixar a minha filha tantas horas na escola, mas a equipe da educação entrou em contato comigo e me deu confiança para aceitar matriculá-la. Estou muito feliz, pois a adaptação da Yasmin está sendo maravilhosa. Vê-la uniformizada já foi uma emoção muito grande. Ela passou a mastigar melhor os alimentos, abre as mãos, o corpo está durinho e já começou a dar primeiros passinhos com a ajuda da professora. O convívio com outras crianças e o carinho da equipe escolar são fundamentais. Pensei que fosse passar a minha vida dentro de um hospital, mas hoje vejo a minha filha praticamente como uma criança normal. Aprendi também que a gente deve deixar ser ajudado. Isso faz toda a diferença. Sou muito grata por tudo que estão fazendo por mim e por minha filha”, disse.

Duque de Caxias desenvolve trabalho inédito para atender crianças com síndrome associada à infecção pelo vírus da zika - Divulgação

“O nosso cuidado é muito especial. Eu ainda envio diariamente para a Aline as fotos das atividades com a Yasmin. Além da professora da Classe Regular, temos uma agente de inclusão que acompanha cada passo”, contou a diretora Elaine Cardoso.

Para a especialista Márcia Pletsch, o ensino municipal de Duque de Caxias é referência na Educação Especial.



“Duque de Caxias é o primeiro município que desenvolve esse projeto, que visa a construção de diretrizes intersetoriais para receber essas crianças. É importante ressaltar que a Educação Especial daqui é conhecida por ter excelentes profissionais. O programa a ser desenvolvido tem a duração de três anos e o curso é uma das etapas. A intenção é expandir esse trabalho para toda a Baixada Fluminense”, explicou Pletsch.