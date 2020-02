Fundec inicia período de vagas remanescentes para cursos presenciais

Duque de Caxias - A Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais) começou nesta quinta-feira, 27, o período de aproveitamento das vagas remanescentes para os cursos presenciais da Fundação. As matrículas serão realizadas no próprio Centro de Ensino onde o candidato deseja realizar o curso. As vagas serão ocupadas de acordo com a ordem de chegada.



Os candidatos que se inscreveram e não foram sorteados podem comparecer aos centros de ensino nos dias 27 e 28/02 e de 02/03 a 07/03 para buscar uma vaga remanescente. Os interessados, mas que não fizeram inscrições, terão o prazo de 09/03 a 14/03 para concorrer a uma vaga.



No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar toda a documentação necessária e informada em edital. O processo de matrícula será encerrado quando todas as vagas remanescentes forem preenchidas, independente do número de candidatos.



Para outras informações sobre cursos e unidades, acesse o site da Fundec: www.fundec.rj.gov.br