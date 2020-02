Caxias Shopping recebe feira de produtores rurais

Duque de Caxias - Quem gosta de praticar uma alimentação saudável, com consumo de produtos frescos que são cultivados sem uso de agrotóxicos, não pode perder a Feira Caxias Shopping que será realizada nos dias 1º. e 15 de março. A feira conta com a participação de produtores que fazem parte dos programas de agricultura familiar de Duque de Caxias e trabalham com um cultivo natural, sem uso de pesticidas e que seguem a safra dos alimentos, para que estejam mais tenros e saborosos.

Nas barraquinhas, os clientes vão encontrar frutas, verduras, legumes, chocolate e muito mais. Destaque para as plantas não convencionais, que passaram a ser mais conhecidas do grande púbico em virtude de

programas de culinária na TV que abordam a alimentação natural. Além de ser um “point” para venda de alimentos saudáveis, a Feira Caxias Shopping, que faz parte do projeto de responsabilidade socioambiental “Caxias Shopping Sustentável” lançado em 2010, é um importante espaço para a divulgação do trabalho desenvolvido pelos produtores rurais. O evento acontece das 12h às 18h, no corredor da entrada principal.



SERVIÇO: Feira Caxias Shopping

Data: dias 1 e 15 de março

Horário:das 12h às 18h

Local: Caxias Shopping

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 - Duque de Caxias - RJ.

Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp (21) 99305-3611.