Duque de Caxias promove semana em homenagem ao Dia da Mulher

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias preparou uma programação especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no próximo dia 08. Durante a semana, de 2 a 8, a mulher será o tema principal das diversas atividades promovidas no município.



Com o tema “Igualdade e Respeito. Sempre”, a programação da Semana da Mulher em Duque de Caxias inclui, entre outras atividades, a entrega de aparelhos auditivos, realização de cirurgias de catarata, exames

preventivos, mamografias, densitometria óssea, caminhada e palestras.



No domingo, 08, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil realizará a entrega de dois mil aparelhos auditivos, beneficiando mil mulheres atendidas pelo Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda, localizado no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues de Carmo (HMMRC). Ainda no mesmo dia, 150 mulheres passarão por cirurgia de catarata no Hospital do Olho Julio Cândido de Brito.



Veja a programação:



* Dia 02/03 – PALESTRAS INFORMATIVAS PARA AS MÃES

Local: Hospital Infantil da Silveira (Rua Gen. Gurjão, 115 – Centro)

Horário: 9h às 13h



* Dia 03/03 – PALESTRA E ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E PSIQUIÁTRICO PARA AS

MÃES

Local: CER lV – Centro Especializado em Reabilitação (Av. República do

Paraguai, s/nº – Sarapuí)

Horário: 8h às 12h



* Dia 03/03 – AULA INAUGURAL DO III COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR

APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DA POLÍCIA MILITAR

PALESTRA COM A DRª FERNANDA FERNANDES, DELEGADA DA DEAM – DC.

Local: III Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro (Rodovia

Washington Luiz – Jardim Gramacho)

Horário: A partir das 8h



* Dia 4/03 – PALESTRAS INFORMATIVAS PARA AS MÃES

Local: Hospital Infantil da Silveira (Rua Gen. Gurjão, 115 – Centro)

Horário: 9h às 13h



* Dia 04/03 – ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER – AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E

GLICEMIA

Local: Pátio da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (Alameda

Esmeralda, 206 - Jardim Primavera)

Horário: 10h às 13h



* Dia 05/03 – ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER – AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E

GLICEMIA

Local: Pátio da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (Alameda

Esmeralda, 206 - Jardim Primavera)

Horário: 10h às 13h



* Dia 06/03 – MUTIRÃO DE EXAMES: PREVENTIVO, MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA

ÓSSEA / AÇÃO COM PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE BELEZA DA FUNDEC

Local: CRAESM – Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da

Mulher (Rua 25 de Agosto, Vila Santa Alice – Xerém)

Horário: 8h às 15h



* Dia 06/03 – ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER: SERVIÇOS DE GINECOLOGIA E

EXAMES PREVENTIVOS

Local: Policlínica Duque de Caxias (Av. Dr. Manoel Lucas, s/nº – Centro)

Horário: a partir das 12hs



* Dia 06/03 – PALESTRA COM REPRESENTANTES DO FÓRUM CONTRA O FEMINICÍDIO

DE DUQUE DE CAXIAS

Local: OAB Duque de Caxias (Av. Perimetral Curupaiti, 312 - Jardim 25 de

Agosto)

Horário: 12h



* Dia 07/03 – CAMINHADA DA SEMANA DA MULHER / Secretaria Municipal de

Esporte e Lazer

Local: Praça do Parque Equitativa

Horário: 8h



* Dia 08/03 – ENTREGA DE 2 MIL APARELHOS AUDITIVOS PARA MIL MULHERES

Local: Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda (Anexo ao Hospital

Municipal Dr. Moacyr do Carmo)

Horário: 8h



* Dia 08/03 – REALIZAÇÃO DE 150 CIRURGIAS DE CATARATA EM MULHERES

Local: Hospital do Olho Julio Cândido de Brito (Praça do Bairro Dr.

Laureano)

Horário: 7h