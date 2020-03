Fundec realiza Jornada Pedagógica com docentes

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia), vai realizar nos dias 03, 04 e 05 de Março, a 1° Jornada Pedagógica 2020 que tem como público-alvo os docentes da fundação.

Serão três encontros realizados no Colégio Pedro II, no Polo Social da Fundec e, no último dia, o grupo de docentes fará visita aos centros de ensino da Fundação. O principal objetivo da Jornada Pedagógica é o acolhimento dos docentes pela direção e equipe pedagógica, para o início do semestre letivo. A programação inclui palestras, formação continuada, apresentação nos postos de trabalho e informativos administrativos, grupos de trabalho e reflexão.



Programação da Jornada Pedagógica:

• 03/03/2020 – Colégio Pedro II / Campus Duque de Caxias (R. Dr. Manoel

Reis, 501 - Vila Centenário ) – 13h às 17h

• 04/03/2020 – Polo Social (R. Prof ºJosé de Souza Herdy, 934 - Jardim

25 de Agosto) – 09h às 17h

• 05/03/2020 – Visitação aos Polos, Unidades e Postos Avançados da

Fundec – 08h às 17h.