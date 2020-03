Caxias Shopping celebra o Dia da Mulher com programação especial gratuita

Duque de Caxias - O Caxias Shopping preparou uma programação especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher que será realizada entre os dias 6 e 11 de março. Serão várias atrações culturais, rodas de conversas com especialistas, oficinas e encontros que tem como objetivo fomentar o debate sobre o papel da mulher na sociedade, os desafios que ainda precisam ser enfrentados e as ações para promover a autoestima feminina.



“Criamos uma agenda que terá como fio condutor a valorização e o empoderamento feminino, bem como, a importância da mulher na sociedade. Teremos opções para públicos de todas as idades e para toda a família. Afinal, todos precisam participar desse debate”. Explica Michelle Coutinho, gerente de marketing do Caxias Shopping.



A programação começa nesta sexta-feira, dia 6, com um show da cantora Evelyn Lima. Dia 7, haverá Roda de Conversa sobre o papel da mulher na sociedade e um “Encontrinho de empoderamento infantil”, para despertar o afeto e o contato da responsável, seja ela mãe, avó, irmã ou tia com as crianças. No domingo, dia 8, serão várias atividades como exposição dos trabalhos que foram desenvolvidos pelas alunas do AteliArte, Oficina de Turbante, palestra sobre “Os desafios da mulher no século XXI” e um Encontro de Poesia.



Segunda, dia 9, o evento começa às 14h com uma sessão do Cine Pipoca. Após o filme, a Pedagoga Andreia Ribeiro e a Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Gal Soares, realizarão um debate sobre a história de luta das personagens para serem reconhecidas em suas carreiras, que até hoje é um desafio enfrentado por muitas mulheres. Dia 10 de março, a Dra Gracia Barradas promoverá uma roda de conversa sobre “Autoestima da Mulher”. E no dia 11, palhaças vão circular pelos corredores do Caxias Shopping interagindo com as clientes e mostrando sua real beleza. Os eventos são gratuitos.



SERVIÇO: Dia Internacional da Mulher no Caxias Shopping

Data: dias 6, 7, 8, 9, 10 e 11 de março

Local: Caxias Shopping - Rodovia Washington Luiz, 2895. Duque de Caxias. RJ.

Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp (21) 9-9305-3611.

Evento Gratuito



PROGRAMAÇÃO



Dia 6 (sexta-feira) - 19h30 - Show com a Cantora Evelyn Lima interpretando as Divas da Música

Dia 7 (sábado)



15h - Roda de Conversa: Dona de Mim e do Meu Futuro.

17h - Encontrinho de empoderamento infantil: objetivo trabalhar o afeto e o contato da responsável e a criança. Podendo ser mãe, avó, tia ou irmã. A meta é trazer lembranças de infância através de diversas atividades surpresas, e a pratica do afeto e contato com as crianças.



Dia 8 (domingo)

12h - Exposição e trabalhos de artes desenvolvidos pelas alunas do AteliArte

13h - Oficina de turbante (Inscrições a partir das 12h30 na loja AteliArte)

14h - Palestra sobre “Os desafios da mulher no século XXI”

16h - Encontro de Poesia da Terceira Idade com a Poetisa Penha Santiago



Dia 9 (segunda-feira)

14h - Cine Pipoca filme seguido de debate coordenado pela Pedagoga Andreia Ribeiro e por Gal Soares, Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente



Dia 10 (terça-feira) - 14h - Roda de conversa – Projeto Amar sobre “Autoestima da Mulher” com a Dra Gracia Barradas



Dia 11 (quarta-feira) - 15h às 17h - Intervenção de Palhaças “Ei Mulher Guerreira, Você é linda!”