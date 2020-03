Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias realiza aula inaugural do ano de 2020

Duque de Caxias - O ano letivo 2020 do III Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias começou. Durante o evento, houve a entrega de boinas para os alunos da nova turma de 6º ano do III CPM/RJ. A cerimônia contou com a presença do secretário de Estado da PM/RJ, Rogério Figueredo; do coronel Ranulfo de Souza Brandão Filho, comandante do III Comando de Policiamento de Área; e do tenente coronel Marco Melo, comandante do 15º Batalhão da PM em Duque de Caxias. O prefeito Washington Reis foi representado pelo deputado federal Gutemberg Reis e estadual Rosenverg Reis.

Comandante do Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias, coronel Nádia Cardoso - Eliakin Moura/Divulgação



"Estamos incorporando 45 alunos oriundos do sorteio realizado no final de 2019 para ingresso no 6º ano do Ensino Fundamental. A expectativa que temos para mais um ano letivo é sempre a melhor. Há um sentimento de orgulho pela presença do Colégio Militar no município e isso nos deixa alegres. Estamos muito felizes com o trabalho que está sendo realizado", destacou a Comandante do III CPM/RJ. Para a tenente coronel Nádia Cardoso, comandante do III CPM/DC, a grande procura por uma vaga no colégio mostra como a decisão de trazer uma unidade para Duque de Caxias foi oportuna. O último processo de seleção de candidatos à matrícula na unidade, para o ano letivo de 2019, contou com mais de 1.700 inscritos, concorrendo a 45 vagas, preenchidas através de sorteio público.

III Colégio da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro - Eliakin Moura/Divulgação



Reinaldo Fonseca falou da emoção e da realização do sonho de ter seu filho Pedro incorporado ao Colégio Militar. A cerimônia contou ainda com a presença dos pais e responsáveis, que participaram da entrega das boinas aos alunos, um dos momentos de grande emoção do evento. O estudante Pedro Fonseca, de 11 anos, se destaca por ser o mais novo integrante da turma de 6º ano de 2020 em Duque de Caxias. Ele recebeu a boina das mãos dos seus pais, Reinaldo Fonseca e Fernanda, e participou de uma cerimônia especial onde recebeu o alamar, peça que compõe o uniforme do CPM, entregue pelo secretário de Estado da PM do Rio, o coronel Rogério Figueiredo.

“Era um sonho poder dar essa oportunidade para o nosso filho, de estudar em um Colégio Militar. Estamos agradecidos a Deus e a todos que colaboraram para que se tornasse realidade. A educação e a disciplina do Colégio Militar, e todo o aprendizado que o Pedro vai receber aqui, não tem preço”, destacou.