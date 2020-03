Duque de Caxias realiza mobilização para atender população afetada por temporal

Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias foi atingido por uma chuva intensa, a partir do fim da tarde desta terça-feira, 03, com grande volume de água em toda a cidade, especialmente em áreas como Xerém e Vila Canaã. Neste último bairro, houve o registro de deslizamento de barreiras, sem vítimas.

Temporal caiu em Duque de Caxias nesta terça-feira, dia 3 - Divulgação

Nesta quarta, 4, as equipes começaram o dia com um grande mutirão de serviços na Vila Canaã, onde as ruas estão sendo limpas e os cidadãos atendidos. A Prefeitura ressalta que o município continua em estágio de atenção e que mantém as equipes das secretarias mobilizadas para atender às demandas.A sede da Defesa Civil Municipal, que fica na Rua Silva Fernandes, nº 170, no Parque Duque, está recebendo doações que são encaminhadas às famílias necessitadas. Além disso, o órgão mantém dois pontos de apoio para os moradores nos bairros de Campos Elíseos e Vila Urussaí.