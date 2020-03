Caxias Shopping realiza baile em homenagem ao Dia da Mulher

Duque de Caxias - As mulheres serão homenageadas na edição de março do Baile Caxias Shopping, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 9. O evento receberá o público ao som de um repertório variado para que todos possam se divertir. O baile é aberto para todas as idades e faz parte da programação mensal do shopping.



A Dança de Salão dá o tom do evento, mas os participantes podem se arriscar a outros passos também. O importante é ter animação e vontade de dançar. E para que ninguém fique parado, dançarinos profissionais

participam para acompanhar quem não tem par. Um ponto de encontro de socialização, alegria e de dança, claro! E o melhor, tudo gratuito. O Baile Caxias Shopping será realizado das 17h às 21h, na Praça de Alimentação.



SERVIÇO: Baile Caxias Shopping

Data: dia 9 de março (segunda-feira)

Horário: das 17h às 21h

Local: Praça de Alimentação do Caxias Shopping.

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 - Duque de Caxias - RJ.

Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp: (21) 99305-3611

Evento Gratuito