Duque de Caxias mantém equipes para limpeza de bairros após chuvas

Duque de Caxias - Com a diminuição das chuvas e a volta do sol no município, a Prefeitura de Duque de Caxias intensificou o trabalho de limpeza dos bairros e localidades afetadas pelos alagamentos, principalmente, as regiões cortadas por rios, canais e valões, além das áreas de encostas onde foram registrados deslizamentos. Para esse trabalho, a Secretaria Municipal de Obras está mobilizando dezenas de máquinas e servidores.

Funcionários realizam limpeza em ruas do município - Leonardo Pereira/SMO



As regiões mais afetadas pelas fortes chuvas dos últimos dias foram os bairros Pilar, Campos Elíseos, e Vila Urussaí, no segundo distrito, cujos sistemas de drenagem deságuam no Rio Iguaçu, que continua com nível elevado; Nova Campinas e Vila Canaã, no terceiro distrito, onde em três dias ocorreram deslizamentos de terra sem o registro de vítimas. Nesse último, a Secretaria Municipal de Obras está concluindo o trabalho de limpeza das ruas da localidade, conhecida como Beco dos Paraíbas, que foram tomadas pela lama devido ao escorregamento de terra. Esta semana, as ações para limpeza dos cursos d'água, desobstrução de redes de escoamento de esgoto e de águas pluviais estão voltadas para o segundo e terceiro distritos, onde foram registrados alagamentos em algumas localidades.

Prefeitura vem realizando trabalho de prevenção contra enchentes desde 2007 - Leonardo Pereira/SMO O secretário de Obras João Carlos Grilo disse que o trabalho de limpeza dos rios, canais, valões e córregos, iniciado em 2017, foi fundamental para evitar ocorrências graves no município.

“Em três anos, limpamos e desassoreamos mais de 200 quilômetros de rios, canais e valões nos quatro distritos. Com o trabalho de prevenção evitamos desastres e ocorrências graves em município”, disse o engenheiro, acrescentando que com o tempo firme as equipes de manutenção de ruas retornam com a operação tapa-buracos.