Firjan SENAI abre as portas de laboratórios de inovação para orientação profissional

Duque de Caxias - A Firjan SENAI abre as portas de seus nove FabLabs em todo o estado do Rio - laboratórios da rede mundial desenvolvido no Center for Bits and Atoms, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). A ideia é que a população esclareça dúvidas sobre as profissões do futuro e sinta o gostinho de experimentar esse espaço de educação com inovação para prototipagem, que visa soluções viáveis para desafios reais da indústria e da sociedade.



O primeiro FabLab Open Day do ano será realizado nesta sexta-feira, dia 6, das 14h às 17h. O evento, que já acontece uma vez por semana na Casa Firjan, em Botafogo (Rua Dona Mariana, 19), será realizado uma vez por mês nas unidades da Firjan SENAI, inclusive em Duque de Caxias, na Travessa Arthur Goulart, 124, no Centro.

Firjan abre as portas para curso de inovação - Vinicius Magalhaes/Divulgação



Além do site, mais informações também podem ser obtidas pelo 0800 0231 231. As inscrições são gratuitas pelo site www.firjansenai.com.br/palestras, mas as vagas são limitas (20 pessoas por dia e unidade). Os participantes devem ter no mínimo 14 anos de idade. Para já ficar no radar dos interessados, os próximos encontros já estão programados para acontecerem em 3 de abril, 8 de maio, 5 de junho, 7 de agosto, 4 de setembro, 2 de outubro e 6 de novembro.Além do site, mais informações também podem ser obtidas pelo 0800 0231 231.