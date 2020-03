Duque de Caxias realiza caminhada contra o feminicídio

Duque de Caxias - O Dia Internacional da Mulher foi celebrado em Duque de Caxias com uma semana cheia de atividades. No sábado, 7, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer realizou uma caminhada contra o feminicídio no bairro Parque Equitativa, reunindo alunas, professores e coordenadores dos cursos do programa Aqui Tem Esporte, que atende, em 22 polos nos quatro distritos, cerca de oito mil pessoas. Também participaram do ato moradoras da região.

Secretário de Esporte participou do ato no fim de semana - Gabriel Mendes/Divulgação



Antes da partida, as alunas dos polos localizados no terceiro distrito e da Vila Olímpica fizeram aquecimento na praça sob o comando de professores de educação física. Foi um momento de muita descontração e disposição das homenageadas. A concentração para caminhada reuniu cerca de 300 mulheres de várias idades que percorreram mais de dois quilômetros pelas ruas do bairro Parque Equitativa, lideradas pelo secretário municipal de Esporte e Lazer, Sergio Corrêa, e orientadas por agentes da Guarda Municipal.Antes da partida, as alunas dos polos localizados no terceiro distrito e da Vila Olímpica fizeram aquecimento na praça sob o comando de professores de educação física. Foi um momento de muita descontração e disposição das homenageadas.