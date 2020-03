Banda Certa Duo se apresenta no Caxias Shopping nesta sexta-feira

Duque de Caxias - O público do Caxias Shopping pediu e a Banda Certa Duo voltará ao palco do projeto Shows de Sexta para mais um espetáculo na próxima sexta-feira, dia 13 de março. No repertório, os hits nacionais e internacionais de todos os gêneros musicais. A banda promete colocar todo mundo para dançar em uma happy hour que será uma grande festa. O espetáculo começa às 19h30, na Praça de Alimentação. O evento é gratuito.



SERVIÇO: Show com a Banda Certa Duo no Caxias Shopping

Data: 13 de março (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação do Caxias Shopping.

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 - Duque de Caxias - RJ.

Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp (21) 99305-3611.

Evento Gratuito