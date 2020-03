Duque de Caxias - A Pimpolhos da Grande Rio, escola de samba mirim da Grande Rio, está com vagas abertas para diversas oficinas culturais. Todas as aulas são gratuitas e com vagas limitadas. Há cursos de teatro, capoeira, percussão, reforço escolar, mestre-sala e porta-bandeira, dança de rua, leitura e escrita, escolinha de futebol, artes visuais, maquiagem e dança afro. As inscrições valem para crianças, jovens e adultos.

Os interessados em participar têm até esta quarta-feira, dia 11 de março, para se inscrever, das 9h às 16h na quadra, na quadra da Grande Rio. É preciso levar um foto 3x4, cópias dos comprovantes de residência e escolaridade e do documento de identidade (da criança ou responsável). Mais informações pelo telefone (21) 2671-3442.

A quadra da Grande Rio fica na Rua Almirante Barroso, 5, Centro de Duque de Caxias. O início das oficinas será no dia 16 de março.