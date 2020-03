Fundec inicia ano letivo nas unidades em Duque de Caxias

Duque de Caxias - A Fundec deu início ao ano letivo de 2020 para os 107 cursos presenciais em 26 centros de ensino espalhados pelos quatro distritos do município, exceto a unidade de Jardim Primavera, que

retorna as atividades no dia 6 de abril.



Durante o dia, o presidente da Fundação, professor Joílson Cardoso, recepcionou os alunos e reiterou a importância da Fundec e sua contribuição para o futuro da população caxiense, através da qualificação profissional.

Fundec inicia ano letivo em Duque de Caxias - Divulgação

melhoria da climatização das salas de aulas e laboratórios com computadores modernos.



“Essas melhorias são fundamentais para que os alunos desenvolvam suas habilidades e competências. Estamos vivendo na era da indústria 4.0, que é a tecnologia da informação, robótica, dados na nuvem e inteligência artificial. O futuro se constrói com trabalho”, disse Cardoso.



Nesta primeira rodada, até junho, a Fundação atenderá mais de 10 mil alunos. Até o final do ano serão mais de 30 mil alunos. Outro ponto abordado pelo presidente foi o treinamento dos professores, que usarão o diário eletrônico, e do pessoal administrativo. Teve destaque ainda a revitalização dos 26 centros de ensino, através damelhoria da climatização das salas de aulas e laboratórios com computadores modernos.“Essas melhorias são fundamentais para que os alunos desenvolvam suas habilidades e competências. Estamos vivendo na era da indústria 4.0, que é a tecnologia da informação, robótica, dados na nuvem e inteligência artificial. O futuro se constrói com trabalho”, disse Cardoso.Nesta primeira rodada, até junho, a Fundação atenderá mais de 10 mil alunos. Até o final do ano serão mais de 30 mil alunos.

"A Fundec foi criada em 2005 e sempre foi o sonho do prefeito Washington Reis. O sonho dele se tornou o de toda população caxiense. Entregar tudo pronto para os alunos nos dá a sensação de dever cumprido no atendimento à população", completou o presidente da Fundec.