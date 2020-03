Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias quitou nesta terça-feira, 10, o pagamento da folha do mês de fevereiro dos servidores da Saúde. Receberam 2.962 servidores, gerando um valor de R$ 10.926.759,79, totalizando 100% do quantitativo de pessoas constantes na folha. A administração municipal também depositou uma nova remessa de pagamento da folha de fevereiro para os servidores da Educação. Receberam 960 profissionais, que ganham até R$ 4.723,14 líquidos, gerando um valor de R$ 4.240.089,25,

totalizando 59% do quantitativo de pessoas.

Já o IPMDC (Instituto da Previdência dos Servidores Públicos de Duque de Caxias) iniciou o pagamento dos aposentados e pensionistas referente ao mês de janeiro, atingindo 2.703 aposentados e pensionistas que ganham até R$ 4.400,00 líquidos, totalizando o percentual de 48,95%.

A Prefeitura informa que está pagando a 44ª folha salarial em 39 meses de trabalho da atual gestão e que, por determinação do prefeito Washington Reis, o pagamento dos funcionários tem sido tratado como a principal prioridade.

O governo municipal esclarece ainda que novos pagamentos serão feitos nos próximos dias, de acordo com a entrada de receita, até que todo o funcionalismo tenha recebido.