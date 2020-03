Duque de Caxias prossegue com programa de combate a enchentes

Duque de Caxias - O programa de combate a enchentes da Secretaria Municipal de Obras de Duque de Caxias está com equipes trabalhando na limpeza e no desassoreamento do Rio Roncador, que corta o bairro Nova Campinas, no terceiro distrito. Devido às fortes chuvas que ocorreram no município na semana passada, algumas regiões próximas ao rio registraram alagamentos. Nos últimos três anos, o rio, que tem mais de três quilômetros de extensão, já foi limpo outras vezes. Nos distritos também foi intensificado o programa de melhorias dos bairros com o recapeamento de vias e a operação tapa-buracos.

O trabalho de limpeza do Rio Roncador foi iniciado esta semana e, apesar das campanhas de conscientização da população sobre a importância de não se jogar lixo nos rios em algumas regiões, as máquinas continuam retirando objetos lançados pelos moradores como sofás, troncos de árvores, fogões e geladeiras, além de muito lixo despejados às margens dos córregos que deságuam na Baía de Guanabara. O trabalho de limpeza do Rio Roncador foi iniciado esta semana e, apesar das campanhas de conscientização da população sobre a importância de não se jogar lixo nos rios em algumas regiões, as máquinas continuam retirando objetos lançados pelos moradores como sofás, troncos de árvores, fogões e geladeiras, além de muito lixo despejados às margens dos córregos que deságuam na Baía de Guanabara.