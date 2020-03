Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Fundec, irá inaugurar nesta quinta-feira, 12, mais um Centro de Ensino, dessa vez no bairro Chacrinha. Na unidade serão oferecidas 330 vagas em cursos variados, como Inglês, Espanhol e Informática.

Duque de Caxias inaugura posto avançado da Fundec no bairro Chacrinha - Divulgação

As matrículas para as vagas remanescentes irão até a próxima sexta-feira, 13, e os interessados deverão se inscrever diretamente no posto avançado, que fica na Rua da Chacrinha, s/nº (Praça do Contorno), portando todos os documentos informados no edital que está disponível no site da Fundação (www.fundec.rj.gov.br).O evento de inauguração contará com a apresentação da Orquestra de Metais e Percussão da Fundec, além da presença do prefeito Washington Reis, do presidente da Fundação, professor Joílson Cardoso, e outras autoridades municipais.