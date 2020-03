Duque de Caxias entrega mais de dois mil aparelhos auditivos para mulheres

Duque de Caxias - O Dia Internacional da Mulher foi celebrado em Duque de Caxias com a entrega de 2,2 mil aparelhos auditivos a 1.100 pacientes acompanhadas pelo Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda. A ação, desenvolvida pela Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, reuniu mulheres atendidas e seus familiares, em uma grande comemoração que contou com a presença do prefeito Washington Reis, do secretário municipal de Saúde e Defesa Civil, dr. José Carlos Oliveira, parlamentares e autoridades federais, estaduais e municipais.

Cerimônia contou com a participação de autoridades locais - Eliakin Moura/Divulgação Desde cedo era grande a movimentação na área externa do Hospital Municipal dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, onde fica o Centro de Saúde Auditiva. A ação resultou no maior mutirão de entrega de aparelhos auditivos realizado na unidade desde a inauguração, em 2018. Em sua fala, o prefeito Washington Reis parabenizou as mulheres pelo dia e agradeceu a todos que tornaram possível a realização do mega mutirão.

Coral animou a ação do Centro de Saúde Auditiva - Eliakin Moura/Divulgação



O prefeito agradeceu também a todos os parlamentares que, através dos recursos das suas emendas, têm contribuído com a saúde do município. “Desde que assumi o governo, temos priorizado a saúde da população. O que estamos vivendo hoje é fruto do trabalho de recuperação da saúde municipal, com a instalação de novos equipamentos, a construção do Hospital do Olho, do CER IV, das Unidades Básicas de Saúde e a inauguração do Centro de Saúde Auditiva aqui no Hospital Moacyr do Carmo. Recuperamos esse projeto, que iniciamos no meu primeiro mandato, porque estamos sensíveis às necessidades dos deficientes auditivos, não só de Duque de Caxias, mas de todo o estado. Aqui, distribuímos uma média de mil aparelhos por mês. São milhares de pessoas que têm suas vidas transformadas. Em Duque de Caxias, a saúde da população importa!”, destacou Washington Reis.O prefeito agradeceu também a todos os parlamentares que, através dos recursos das suas emendas, têm contribuído com a saúde do município.

Duque de Caxias entrega aparelhos auditivos para mulheres - Eliakin Moura/Divulgação

“Quero deixar um agradecimento público a esses parlamentares amigos de Caxias, que confiam no nosso trabalho e nos ajudam com recursos. Agradeço também ao governo federal, que através do Ministério da Saúde tem apoiado nossos projetos, e deixo um agradecimento especial ao governador Wilson Witzel, que tem sido um parceiro da saúde do município”, ressaltou Reis.



Maria Anastásia, de 84 anos, estava entre as centenas de mulheres beneficiadas com a entrega de aparelhos auditivos no Dia Internacional da Mulher. Moradora de Vila Sarapuí, ela estava acompanhada do filho, Ruiter Gonçalves, que não escondeu a emoção de ver a audição de sua mãe recuperada.

“Nos últimos dois anos, os problemas de saúde da minha mãe se agravaram e eu prometi que ia fazer de tudo para resgatar a qualidade de vida dela. Graças a Prefeitura de Duque de Caxias e ao prefeito Washington Reis, estou cumprindo a promessa. E não é só na parte da audição. Minha mãe conseguiu fazer cirurgia de catarata no Hospital do Olho e também faz Fisioterapia no CER IV. Sou muito grato por isso”, revelou Ruiter.

Duque de Caxias entrega aparelhos auditivos para mulheres - Eliakin Moura/Divulgação Mutirão de cirurgias de cataratas no Hospital do Olho



O dia também foi movimentado no Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito, no bairro Dr Laureano. Por lá, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu um mutirão para a realização de 150 cirurgias de cataratas tendo como prioridade o público feminino. Dona Regina Célia, 68 anos, moradora do bairro Itaúna, em Duque de Caxias, estava entre o grupo de pacientes que aguardava ansiosa pelo momento de entrar na sala de cirurgia.



"O Dia da Mulher vai ficar marcado pra sempre na minha vida, por ser o dia em que vou realizar a tão esperada cirurgia de catarata. Eu já rodei por muitos hospitais, lutando para fazer essa cirurgia até chegar aqui, no Hospital do Olho. Estou ansiosa e muito emocionada também", revelou Dona Regina.