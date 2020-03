Duque de Caxias entrega obras de drenagem e pavimentação na comunidade Poliarm

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entrega neste sábado, 14, às 19h, as obras de melhorias na comunidade Poliarm, no bairro Taquara. Foram beneficiados moradores de 19 ruas e becos que receberam rede de drenagem e pavimentação asfáltica, além de iluminação pública.

“Estamos trabalhando para dar melhores condições de vida aos moradores de Duque de Caxias. Já beneficiamos bairros e localidades que sempre foram esquecidas pelo poder público. A Poliarm é uma delas”, disse o secretário João Carlos Grilo.

Receberam rede de drenagem, caixas Pvs e meio-fio as ruas Santos Reis, Ângela Garzon, Projetadas A, B, C, D, D, F, H, B1, B2, B3, C1, F2, F3, os Becos 1, 2, 3 e 4. A exemplo de outras obras importantes no município as que estão sendo realizada na comunidade Poliarm estão sendo feitas por administração direta.

As obras fazem parte do programa de melhoria dos bairros, iniciado em 2017, que já beneficiou milhares de moradores dos quatro distritos. As melhorias serão entregues pelo prefeito Washington Reis e o secretário municipal de Obras João Carlos Grilo. Haverá show gospel com o grupo Kainon.