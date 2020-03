Duque de Caxias suspende aulas por causa do coronavírus

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias decidiu nesta sexta-feira, 13, dar recesso escolar para os alunos da rede municipal. De acordo com comunicado, "o recesso escolar da rede municipal de ensino, previsto para o mês de julho, será antecipado, a partir de segunda-feira, 16/03, e que as unidades funcionarão em regime de plantão, com atendimento das 9h às 17h".

A administração municipal esclarece que alunos, professores e funcionários ficarão em casa durante os próximos 15 dias. A Prefeitura fará outros pronunciamentos nos próximos dias, caso haja necessidade de novas orientações.



Estado suspende aulas

A Prefeitura do Rio e o Governo do Estado do Rio anunciaram nesta sexta-feira uma série de medidas para tentar conter a transmissão do novo coronavírus no Rio. Aulas da rede pública e privada de ensino e eventos com aglomerações de pessoas, assim como atividades como cinemas, teatros e feiras estão suspensos.