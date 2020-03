Duque de Caxias adota medidas emergenciais para enfrentar coronavírus

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entrou em Estágio de Atenção e divulgou orientações, medidas emergenciais e preventivas voltadas para o enfrentamento ao novo Coronavírus, o COVID-19. A ação foi necessária devido ao aumento de casos diagnosticados no Estado do Rio de Janeiro e após a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificar a questão como pandemia.



O objetivo do governo municipal é manter em segurança a população e evitar a disseminação do COVID-19 em nossa cidade. A PMDC inicia, assim, os protocolos de prevenção à transmissão do vírus. Diante da grande quantidade de alterações diárias, de acordo com a evolução do vírus, a Prefeitura ressalta que novas medidas podem ser tomadas e pede a colaboração de todos na preservação da saúde da população de Duque de Caxias.



* A PMDC esclarece que todas as secretarias municipais estão mobilizadas para o combate à disseminação do novo Coronavírus na cidade. Seguiremos os protocolos nacionais e internacionais recomendados;



* A PMDC sugere que a população evite locais com aglomeração e superlotação de pessoas. Devem ser evitados, especialmente, locais fechados;



* A PMDC ressalta que pessoas com baixa imunidade devido a problemas de saúde como asma, pneumonia, tuberculose, câncer, doenças renais crônicas e transplantados devem reforçar os cuidados de prevenção ao COVID-19;



* A PMDC informa que o recesso escolar da rede municipal de ensino, previsto para o mês de julho, será antecipado, a partir de segunda-feira (16/03) e que as unidades funcionarão em regime de plantão, com

atendimento das 9h às 17h. A PMDC esclarece que alunos, professores e funcionários ficarão em casa durante os próximos 15 dias;



* A PMDC ressalta que as aulas nas unidades da FUNDEC também estão suspensas pelo mesmo prazo;



*Com relação ao transporte público, a PMDC, através da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Público, informa que uma circular está sendo encaminhada às empresas que exploram as linhas municipais,

determinando a higienização diária dos coletivos e a limpeza ou substituição dos filtros dos aparelhos de ar-condicionado. Sobre as feiras livres, a SMTSP informa que as mesmas ainda estão autorizadas a

funcionar.



* A PMDC informa que as unidades da rede municipal de saúde (hospitais, unidades de emergência e atenção básica) estão cientes quanto aos procedimentos a serem tomados em caso de ocorrência da doença no município;



* A PMDC esclarece que, na ocorrência de casos suspeitos, as unidades de saúde deverão encaminhá-los ao laboratório de referência estadual, além de notificá-los em até 24 horas;



* A PMDC ressalta que o Departamento de Vigilância em Saúde da SMS solicitou um acréscimo na compra de máscaras descartáveis e álcool gel, para atender às demandas das unidades, caso haja necessidade;



* A PMDC reservou dois leitos para isolamento de pacientes no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), em conformidade com o Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde para o

enfrentamento da doença;



* A PMDC fará novas reuniões de capacitação junto à rede municipal de saúde e está desenvolvendo uma campanha de conscientização da população. Através da divulgação da campanha, os moradores estão sendo orientados sobre as práticas de higiene das mãos e a respeito de regras de etiqueta respiratória;



* A PMDC orienta a população para que as pessoas lavem as mãos frequentemente com água e sabão e usem antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro, antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar os cuidados devem ser: cobrir a boca e o nariz, isolar a boca usando os braços ou lenço descartável. As pessoas com sintomas dadoença, ao tossir e espirrar, devem evitar usar as mãos. Caso utilizem lenço, o mesmo deve ser jogado fora imediatamente. O ideal é usar lenços descartáveis.