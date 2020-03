Duque de Caxias anuncia criação de novo hospital para atender pacientes com coronavírus

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, anunciou nesta segunda-feira, 16, a compra de uma unidade de saúde particular que será transformada em um novo hospital para atendimento exclusivo aos pacientes diagnosticados com o novo Coronavírus na cidade. A antiga Casa de Saúde São José acaba de ser adquirida pela administração municipal, através de recursos oriundos do Governo do Estado, e vai oferecer 40 novos leitos para tratamento de casos do COVID-19. Além disso, será ampliada a capacidade de atendimentos na rede municipal de saúde, com 150 novos leitos, em um prazo de 30 dias. Para isso, serão disponibilizadas vagas em unidades como a nova Maternidade de Santa Cruz da Serra, a Policlínica Duque de Caxias e o Hospital Municipal dr. Moacyr Rodrigues do Carmo.



Todas essas medidas foram tomadas devido à situação emergencial enfrentada após a pandemia pelo novo Coronavírus crescer em escala mundial. A cada dia, novos casos suspeitos e confirmados são diagnosticados em todo o mundo. No Brasil e no estado do Rio de Janeiro a situação não é diferente.

Duque de Caxias terá novo hospital para atender pacientes com coronavírus - Divulgação Na última sexta-feira, 13, a Prefeitura já havia anunciado que a cidade entrou em Estágio de Atenção e divulgou orientações, medidas emergenciais e preventivas voltadas para o enfrentamento ao novo Coronavírus. O objetivo do governo municipal é manter em segurança a população e evitar a disseminação do COVID-19 na cidade. A prefeitura iniciou, assim, os protocolos de prevenção à transmissão do vírus. Diante da grande quantidade de alterações diárias, de acordo com a evolução do vírus, a Prefeitura ressaltou ainda que novas medidas podem ser tomadas e pede a colaboração de todos na preservação da saúde da população de Duque de Caxias.