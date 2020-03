Coronavírus: Caxias Shopping suspende atividades por 15 dias

Duque de Caxias - Em função dos acontecimentos recentes decorrentes do avanço do Covid-19, o Caxias Shopping suspendeu temporariamente as atividades por, pelo menos, 15 dias. Ficam mantidos os acessos à população apenas às farmácias. As operações de delivery de alimentação também vão funcionar normalmente (lojas que possuem o serviço).



- Drogasmil: 12h às 20h;

- Itaú: seg a sex 12h às 18h / sábado e domingo fechado;

- Bradesco: seg a sex 12h às 20h / sábado e domingo fechado;

- C&C: seg a sáb 9h às 20h e domingo 12h às 20h;

- Centro Médico Pastore: Seg à sex 8h às 20h e Sábado: 8h às 13h e domingo fechado;

- Loteria: Fechada;

- Rio Poupa Tempo: Fechado;

- Delivery de Alimentação: via aplicativo.