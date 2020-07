Vídeo: Assaltantes armados são baleados durante perseguição policial em Duque de Caxias

Duque de Caxias - Dois suspeitos armados foram baleados após uma perseguição policial no bairro do Gramacho. De acordo com a Polícia Militar, policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) estavam fazendo patrulhamento, na noite do último domingo, 26, pela Avenida Presidente Kennedy, altura da estação de trem do Corte Oito, quando foram acionados por pedestres informando terem sido roubados pelos homens em uma moto.

A dupla então iniciou fuga ao notar a aproximação da equipe policial e fez disparos, ocorrendo reação. Eles tentaram se desfazer do que levavam durante a fuga, mas foram alcançados. Após buscas, três aparelhos celulares foram localizados. A arma não foi encontrada.

Os dois estavam feridos e foram socorridos ao Hospital Adão Pereira Nunes pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU). A ocorrência foi encaminhada para a 59ª DP.