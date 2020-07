Duque de Caxias - A última noite foi de terror para moradores do bairro Vila Urussaí, em Saracuruna. De acordo com informações deles, bandidos de uma facção rival invadiram a região. Houve tiroteio durante a madrugada desta quarta-feira, 29. Não há informações sobre mortos ou feridos.

De acordo com a Polícia Militar, o policiamento ostensivo do 15ºBPM (Duque de Caxias) atuou durante toda a manhã, no bairro Vila Urussaí. Durante a ronda nesta área, considerando os recursos disponíveis no momento, foram retiradas diversas barricadas. Até o momento, sem outras ocorrências no local.

"Muitos tiros. Foi uma noite de muito terror", contou um morador, que preferiu não ser identificado.

A Polícia Militar informou que, quem tiver informações, pode acionar o 15º BPM pelo telefone (21) 97147-4227.