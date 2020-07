Duque de Caxias - O momento é peculiar e as escolas de samba vêm funcionando de forma diferente. Desde o ano de 2005, a Pimpolhos da Grande Rio, escola mirim do Carnaval carioca, oferece gratuitamente à comunidade caxiense aulas de diversas modalidades por meio da plataforma Escola de Carnaval. São oficinas de arte-educação, passeios e palestras que, devido à pandemia do novo coronavírus, ficaram impossibilitadas de acontecer presencialmente.



Mas nem por isso as atividades foram interrompidas. Graças à criatividade de seus colaboradores, foi dada uma nova roupagem aos cursos, que agora estão acontecendo pelas redes sociais. São cursos de maquiagem, artes, contação de histórias, dança afro, percussão, teatro e criação e produção de Carnaval, que vêm se tornando uma forma de oferecer qualificação e acesso à cultura em tempos de quarentena.

Pimpolhos da Grande Rio oferece oficinas virtuais gratuitas - Divulgação “Tivemos de aprender como fazer. Foi assustador no início, mas prazeroso e motivador. Nossa recompensa é a resposta dos alunos e de suas famílias”, afirma Clewerson Ribeiro, de 23 anos, mestre de bateria da Pimpolhos da Grande Rio e braço direito de mestre Fafá na escola-mãe Acadêmicos do Grande Rio.

Clewinho, como o instrutor é conhecido desde criança na agremiação da qual faz parte desde os 7 anos de idade, conta que um dos momentos mais emocionantes do processo foi quando recebeu uma mensagem da mãe de uma das crianças assistidas pelo projeto.

“Ela contou que andava muito desanimada com toda a situação atual, mas precisava a ajudar o filho a montar os instrumentos para as aulas de percussão com os utensílios da casa e acabou se envolvendo na atividade. Mais tarde, ela mesma ficou animada e passou a frequentar as aulas com ele. Isso foi muito gratificante”, relata o ritmista, orgulhoso.

Pimpolhos da Grande Rio oferece oficinas virtuais gratuitas - Divulgação De fato, não são apenas as crianças as beneficiadas pelo projeto. Simone Santos, de 67 anos, é aluna há três anos da Escola de Carnaval e tem assistido às aulas de sua casa. Para ela, além de realizar uma atividade lúdica, as aulas a ajudam na elaboração de seu trabalho de fim de curso em sua pós-graduação em Gestão Cultural. Já tendo feito parte da equipe de maquiagem de um dos desfiles da Pimpolhos da Grande Rio, ela destaca a competência técnica e o compromisso dos instrutores.

“É fascinante como eles trabalham o tema da sustentabilidade. Além de trabalhar conceitos como cidadania e ética, estimulam a cadeia produtiva e econômica do artesanato a nível local. Além disso, tudo é feito com muito amor. Me sinto acolhida por eles e não vejo a hora de poder abraçá-los novamente”, diz a aluna.



As aulas da Escola de Carnaval acontecem de segunda a sexta-feira, no Facebook e no Instagram da Pimpolhos da Grande Rio, e podem ser assistidas gratuitamente por qualquer pessoa.





Serviço:



Oficinas virtuais da Escola de Carnaval da Pimpolhos da Grande Rio



Todos os dias



Horário: 16 horas



Facebook Pimpolhos da Grande Rio e Instagram @pimpolhosdagranderio