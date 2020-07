Fundec promove live para celebrar 15 anos de Fundação

Orquestra da Fundec - Eliakin Moura/Divulgação

Seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, o evento não será aberto ao público, sendo permitido apenas o acesso dos integrantes, que respeitarão as medidas de prevenção e enfrentamento da propagação ao contágio decorrente do novo coronavírus (Covid-19). No entanto, o ensaio será transmitido no facebook da Fundec. A Fundação promete agitar e levar alegria através da música, permitindo que o público seja parte do conteúdo, participando através de comentários, curtidas e compartilhamentos.Para outras informações, acesse o site (www.fundec.rj.gov.br) ou entre em contato através do whatsapp (99429-7916).