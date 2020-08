Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense vai ganhar uma nova creche. A administração municipal iniciou a obra de construção da Creche Municipal Pequeno Guerreiro, no bairro do Corte Oito, localizado no primeiro distrito. O objetivo é atender à demanda da região dentro do programa de melhorias da rede pública de ensino implantado pelo governo municipal.

Realizado por administração direta e com recursos próprios, a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação está adequando um prédio com oito salas de aula para atender aproximadamente 150 crianças, de zero a seis anos. Além da creche municipal, também será construída no local uma área de lazer com campo de grama sintética, academia e playground.



"Nosso objetivo é oferecer melhores condições de atendimento aos caxienses, principalmente às mães que não têm como deixar seus filhos para poder trabalhar e ajudar no sustento de suas famílias”, disse o prefeito Washington Reis.