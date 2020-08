Irmãos são assassinados a tiros em Duque de Caxias

Duque de Caxias - Dois homens foram assassinados a tiros na noite da última sexta-feira, 31, no bairro do Gramacho, na cidade da Baixada Fluminense. As vítimas são os irmãos Leco Thai e Leandro Pereira de Oliveira, conhecido como Digolão. De acordo com informações de moradores, eles estavam saindo de um mercado, na Rua Piraí, quando foram alvejados por bandidos em um carro preto.

Nas redes sociais, amigos e parentes lamentam a morte de Leco e Digolão. São diversas as postagens de luto para os dois. No perfil oficial de Leandro, há informação de que ele trabalhou no Corpo dos Bombeiros. Já no de Leco, há diversas imagens na academia.

A Polícia Militar informou que o 15ºBPM (Duque de Caxias) foi acionado para verificar a ocorrência. No local, duas pessoas estavam em óbito.

Ainda não há informações sobre o motivo do assassinato.