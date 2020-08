Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias publicou novo decreto (nº 7.659), nesta segunda-feira, 3, suspendendo as aulas na rede pública de ensino até o próximo dia 17 de agosto. A iniciativa faz parte de um documento que dispõe sobre as medidas de prevenção e enfrentamento da propagação ao contágio decorrente do novo coronavírus na cidade. O decreto não traz informações sobre as aulas na rede privada de ensino.

Assim como na rede municipal de ensino, as aulas presenciais na Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec) estão suspensão. Entretanto, fica mantida a rotina administrativa nas sedes dos respectivos órgãos e os dias de aulas suspensos serão objeto de reposição em momento oportuno.



Transporte

O decreto determina a manutenção de 50% (cinquenta por cento) do número de veículos destinados ao transporte coletivo de passageiros de circulação municipal. Os veículos em operação nas linhas que compõem o transporte coletivo de passageiros de circulação municipal deverão respeitar as seguintes regras: circular com as janelas abertas, sempre que fisicamente possível; circular somente com passageiros sentados; e serem higienizados internamente diariamente. Está proibida a utilização do passe livre de estudante Municipal até 17 de agosto de 2020.