Duque de Caxias - Policiais da 60ª DP (Campos Elíseos) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira, 03, o segundo na hierarquia do tráfico de drogas da comunidade do Rasta, no Complexo do Cangulo, no bairro de mesmo nome. Com ele foram apreendidos vasto material de endolação, além de dinheiro, uma pistola, vários carregadores e rádios transmissores. A prisão aconteceu na Rua Actura, em Campos Elíseos.

A Polícia Civil não divulgou o nome do preso por causa da lei de abuso de autoridade.

De acordo com os agentes, contra o criminoso foram cumpridos dois mandados de prisão pendentes, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Duque de Caxias, um deles por associação para o tráfico com corrupção de menor. Ele também é acusado de ser o autor de vários homicídios ocorridos na região, além de se intitular matador de policiais.